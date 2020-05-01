Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 01.05В России 114 431+7 933В мире 3 256 846+62 960

Московские работодатели смогут проверить сведения о пропусках персонала на спецпортале

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Данные о цифровых пропусках сотрудников столичных организаций можно проверить на специальном портале, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин в пятницу.

"С 15 апреля введен порядок оформления и использования цифровых пропусков, одним из четырех видов пропусков является пропуск для работающих лиц. Для продления необходимо использовать два сервиса", - рассказал он в интервью телеканалу "Москва 24".

Он пояснил, что один сервис создан для людей, которые работают в организациях, деятельность которых не приостановлена, для этого достаточно самим физлицам зайти на сайт nedoma.mos.ru и продлить свой пропуск до 11 мая автоматически.

Пандемия коронавируса

Как подчеркнул глава департамента, это необходимо сделать до 4 мая.

По его словам, руководителям тех организаций, деятельность которых приостановлена, необходимо зайти на платформу i.moscow.

Он уточнил, что это платформа Московского инновационного кластера. "Нужно вбить ИНН организации, которая как раз и определит, организация относится к тем организациям, деятельность, которых приостановлена или не приостановлена", - сказал Фурсин.

Глава департамента отметил, что если деятельность организации приостановлена, но есть необходимость в персонале, который должен обеспечивать бесперебойные процессы в компании, на объекте (охрана, люди, обеспечивающие содержание имущественных комплексов, сотрудники, обеспечивающие процессы, которые невозможно приостановить, в том числе лица, которые отвечают за начисление зарплаты), то тогда руководитель должен составить отдельный список таких сотрудников.

"При этом необходимо иметь в виду, что для направления этого списка необходимо будет иметь цифровую электронную подпись компании, - добавил Фурсин. - После того, как направится этот список на mos.ru, в течение 2-3 минут уже по этому списку будет предоставлена информация о цифровых кодах цифровых пропусков, которые также будут оформлены до 11 мая".

Накануне в ГУ МВД столицы заявили, что в Москве полиция будет обеспечивать общественный порядок на майских праздниках в усиленном режиме. У людей на улице будут проверять электронные пропуска.

Проверка цифровых пропусков в Москве

8
Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

В Подмосковье запланировали развернуть более 18 тыс. коек для больных с COVID-19

Временные госпитали для больных COVID-19 возведут в Москве

В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье с 1 мая цифровые пропуска будут проверять с помощью камер

S&P сочла резервы Москвы достаточными для компенсации выпадающих из-за COVID-19 доходов

Собянин допустил, что временные госпитали придется развернуть на ВДНХ и стадионах

Собянин допустил, что временные госпитали придется развернуть на ВДНХ и стадионах

Собянин сказал, что у половины тяжелобольных были отрицательные тесты на COVID-19

Прокуратура заинтересовалась вспышкой COVID-19 в Российском университете транспорта

Полицейские пообещали проверять пропуска у москвичей на улицах

Росгидромет спрогнозировал потепление до +25 градусов в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');