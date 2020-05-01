Московские работодатели смогут проверить сведения о пропусках персонала на спецпортале

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Данные о цифровых пропусках сотрудников столичных организаций можно проверить на специальном портале, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин в пятницу.

"С 15 апреля введен порядок оформления и использования цифровых пропусков, одним из четырех видов пропусков является пропуск для работающих лиц. Для продления необходимо использовать два сервиса", - рассказал он в интервью телеканалу "Москва 24".

Он пояснил, что один сервис создан для людей, которые работают в организациях, деятельность которых не приостановлена, для этого достаточно самим физлицам зайти на сайт nedoma.mos.ru и продлить свой пропуск до 11 мая автоматически.

Как подчеркнул глава департамента, это необходимо сделать до 4 мая.

По его словам, руководителям тех организаций, деятельность которых приостановлена, необходимо зайти на платформу i.moscow.

Он уточнил, что это платформа Московского инновационного кластера. "Нужно вбить ИНН организации, которая как раз и определит, организация относится к тем организациям, деятельность, которых приостановлена или не приостановлена", - сказал Фурсин.

Глава департамента отметил, что если деятельность организации приостановлена, но есть необходимость в персонале, который должен обеспечивать бесперебойные процессы в компании, на объекте (охрана, люди, обеспечивающие содержание имущественных комплексов, сотрудники, обеспечивающие процессы, которые невозможно приостановить, в том числе лица, которые отвечают за начисление зарплаты), то тогда руководитель должен составить отдельный список таких сотрудников.

"При этом необходимо иметь в виду, что для направления этого списка необходимо будет иметь цифровую электронную подпись компании, - добавил Фурсин. - После того, как направится этот список на mos.ru, в течение 2-3 минут уже по этому списку будет предоставлена информация о цифровых кодах цифровых пропусков, которые также будут оформлены до 11 мая".

Накануне в ГУ МВД столицы заявили, что в Москве полиция будет обеспечивать общественный порядок на майских праздниках в усиленном режиме. У людей на улице будут проверять электронные пропуска.