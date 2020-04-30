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Полицейские пообещали проверять пропуска у москвичей на улицах

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Москве полиция будет обеспечивать общественный порядок на майских праздниках в усиленном режиме, заявили в ГУ МВД столицы. У людей на улице будут проверять электронные пропуска.

Пандемия коронавируса

В управлении напомнили, что в праздничные дни увеличат количество патрулей, которые будут следить за нарушителями самоизоляции. Особо внимательно пообещали контролировать парки и закрытые зоны отдыха.

В полиции призвали москвичей не выходить из дома без крайней необходимости и поблагодарили тех, что неукоснительно соблюдает ограничения.

Тем, кто собирается на дачу, напомнили о необходимости оформить для этого пропуск.

Тем, кому придется работать до 11 мая, продлить рабочий пропуск можно только до 4 мая включительно.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Москва коронавирус МВД

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