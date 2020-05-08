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Москвичам разъяснили порядок восстановления аннулированных пропусков

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Работающим москвичам, чьи цифровые пропуска были аннулированы, надо подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя, сообщил телеканалу "Москва 24" руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

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Тогда они смогут получить пропуск заново.

Чиновник напомнил, что пропуска для сотрудников тех предприятий, которым работать не запретили, оформляются в том же самом порядке, что и до этого, необходимо зайти на портал nedoma.mos.ru и продлить свой пропуск.

"Для организаций, деятельность которых приостановлена, сделан специальный сервис на платформе i.moscow", - добавил Фурсин.

Там нужно вбить ИНН этой компании, и система определит, можно или нельзя ей работать, добавил чиновник.

По его словам, если деятельность организации приостановлена, но нужно, чтобы некие бесперебойные процессы обеспечивал персонал (например, охрана, люди, обеспечивающие содержание имущественных комплексов, сотрудники, которые отвечают за начисление зарплаты), то тогда руководитель должен составить отдельный список таких сотрудников.

В департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы "Интерфаксу" пояснили, что работающие москвичи, чьи пропуска были аннулированы, смогут проверить причину и устранить несоответствие в данных в специальном разделе на IT-платформе Московского инновационного кластера (МИК).

"Для этого необходимо ввести серию и номер своего паспорта. После онлайн-проверки данных возможны два сценария развития ситуации.

Сценарий 1. Если пользователя нет в списке лиц, чей пропуск аннулирован по причине несоответствия данных с ФНС и ПФР, то после ввода ИНН работодателя система подскажет дальнейшие шаги.

Сценарий 2. Если сервис обнаружит, что данные ФНС и ПФР не подтверждают реальное трудоустройство пользователя в организации, которую он заявляет при оформлении своего пропуска, то работнику необходимо будет подтвердить свое место работы", - сказали в пресс-службе департамента.

Пропускной режим действует в Москве с 15 апреля. Пропуска обязательны для поездок на общественном и личном транспорте. Пропуска на работу оформляются на длительный период. Сначала они действовали до конца апреля. После того, как режим нерабочих дней в стране продлили до 11 мая, а Москва продлила режим самоизоляции до 1 июня, рабочие пропуска нужно было продлить.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Москва коронавирус ФНС ПФР Алексей Фурсин

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