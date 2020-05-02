Салют и праздничные залпы в честь Дня Победы будут даны на 16 площадках в Москве

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Военные разместят в 16 точках Москвы специальные установки и пушки для праздничного салюта в День Победы 9 мая, сообщил в субботу Западный военный округ (ЗВО).

"Салют будет произведен в 22:00 на 15 площадках столицы, на шестнадцатой будут размещены 18 пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны, расчеты которых осуществят 30 залпов", - говорится в сообщении ЗВО, которое поступило в "Интерфакс".

"Запуск свыше 12 тыс. праздничных фейерверков будет произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля "КАМАЗ", - говорится в сообщении. Военные обещают, что купола фейерверков в диаметре будут больше 300 метров.

Как сообщал "Интерфакс", 16 апреля президент РФ Владимир Путин поручил перенести парад Победы в Москве и регионах из-за рисков, связанных с распространением коронавируса. Тысячи военнослужащих, которые готовились к парадам в России, вернулись в места постоянной дислокации, их отправили на карантин.

В Москве и нескольких десятках российских городов состоится воздушная часть парада. Репетиция авиапарада Победы в Москве пройдет 4 мая с 9:00 до 11:00, сообщила в субботу газета "Известия".

Между тем в России растет заболеваемость коронавирусом. По данным федерального оперативного штаба, в России за сутки зарегистрированы 9 623 новых случая заболевания коронавирусом, общее число - более 124 тысяч.

В Москве суточный прирост вырос в 1,5 раза и составил 5338 человек. Таким образом, общее число зарегистрированных в столице диагнозов выросло до 62 658.