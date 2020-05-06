За сутки в Москве выявили 1200 нарушений режима самоизоляции

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Порядка 1200 протоколов составлено в Москве за прошедшие сутки в отношении людей, которые вышли на улицу без уважительной причины, сообщил министр правительства столицы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

"Я хочу еще раз напомнить, что любой выход на улицу - это потенциальный риск. Последние дни в Москве наблюдается значительное увеличение выявленного числа заболевших (коронавирусом - ИФ)", - сказал Данчиков в среду в эфире телеканала "Москва 24".

Ранее в среду стало известно, что сотрудники Гостехнадзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области за майские праздники составили 156 протоколов о нарушении режима повышенной готовности, введенном на территории региона из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе ведомства.

"За нарушения составлено порядка 110 протоколов на граждан, четыре - на юрлица и 42 на индивидуальных предпринимателей, нарушивших запрет на деятельность", - процитировали в сообщении пресс-службы слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Он добавил, что всего сотрудники Гостехнадзора проверили законность передвижения более 1 тыс. человек в период с 1 по 5 мая. Наибольшее количество нарушителей режима самоизоляции зафиксировано в городских округах Люберцы, Клин, Сергиев-Посад, Истра и Руза.

Нарушители заплатят штраф в размере от четырех тыс. руб., должностные лица - от 30 тыс. руб. и юридические лица - от 200 тыс. руб.