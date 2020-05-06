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За сутки в Москве выявили 1200 нарушений режима самоизоляции

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Порядка 1200 протоколов составлено в Москве за прошедшие сутки в отношении людей, которые вышли на улицу без уважительной причины, сообщил министр правительства столицы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Пандемия коронавируса

"Я хочу еще раз напомнить, что любой выход на улицу - это потенциальный риск. Последние дни в Москве наблюдается значительное увеличение выявленного числа заболевших (коронавирусом - ИФ)", - сказал Данчиков в среду в эфире телеканала "Москва 24".

Ранее в среду стало известно, что сотрудники Гостехнадзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области за майские праздники составили 156 протоколов о нарушении режима повышенной готовности, введенном на территории региона из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе ведомства.

"За нарушения составлено порядка 110 протоколов на граждан, четыре - на юрлица и 42 на индивидуальных предпринимателей, нарушивших запрет на деятельность", - процитировали в сообщении пресс-службы слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Он добавил, что всего сотрудники Гостехнадзора проверили законность передвижения более 1 тыс. человек в период с 1 по 5 мая. Наибольшее количество нарушителей режима самоизоляции зафиксировано в городских округах Люберцы, Клин, Сергиев-Посад, Истра и Руза.

Нарушители заплатят штраф в размере от четырех тыс. руб., должностные лица - от 30 тыс. руб. и юридические лица - от 200 тыс. руб.

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Москва Евгений Данчиков Главконтроль коронавирус Подмосковье

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