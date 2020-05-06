Большинство штрафов за нарушение самоизоляции в Москве получили распивавшие алкоголь люди

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Большинство граждан, оштрафованных за последние две недели в Москве в связи с нарушением самоизоляции, находились в публичных местах и нарушали общественный порядок, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, в Тушинском суде рассмотрены порядка 19 материалов за эти дни. Выписаны различные штрафы на сумму от 1 тыс до 4 тыс рублей.

"Чаще всего нарушения выразились в том, что граждане находились в общественном месте, например, в парке "Дубовая роща "Маяк", у магазина "Дикси", на детской площадке, где распивали спиртные напитки, нарушая тем самым общественный порядок, соблюдение которого необходимо при режиме повышенной готовности", - сообщила Солопова.

С 22 апреля по 6 мая в суды поступили 237 материалов по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Из них рассмотрено 34 материала, а 66 возвращены в составившие их органы для устранения недостатков. Остальные дела находятся в производстве судов.

Также, по ее словам, за две недели в суды поступили 35 административных материала по ч.2 ст. 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Три материала из этого числа возвращены, по двум материалам правонарушителям назначены штрафы по 15 тысяч рублей. Остальные материалы в настоящее время находятся в производстве судов.

Помимо этого в суды поступили 12 жалоб на постановления о привлечении к административной ответственности по ст. 3.18.1 КоАП Москвы, вынесенные должностными лицами. Протоколы были выписаны гражданам за нарушение за нахождение от места проживания на расстоянии большем, чем предусмотрено действующими в настоящее время нормами.