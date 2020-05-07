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Третий день подряд вечерний "индекс самоизоляции" в Москве равен 4,1

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Большинство москвичей придерживаются требований режима самоизоляции и находятся дома, следует из статистики "Яндекса".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 21:00 составляет 4,1.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 – уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 – уровень изоляции высокий.

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В минувшие понедельник и вторник, 4 и 5 мая, индекс тоже был равен 4,1.

Высокий показатель – 4,3 – отмечается в некоторых городах Подмосковья: Королеве, Ивантеевке, Фрязино, Щелково, Электростали, Лыткарино, Подольске, Орехово-Зуево и Коломне.

Меньше всего придерживаются требований режима к этому часу в Котельниках (3,8), Видном (3,8), Ступино (3,9), Домодедово (3,9), Пушкино (3,9) и Солнечногорске (3,9).

Индекс самоизоляции рассчитывается на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Ограничения на передвижение по Москве действуют по 11 мая. Аналогичные меры введены в Подмосковье. Для передвижения по Москве на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.

Мэр города Сергей Собянин на совещании у президента России Владимира Путина сообщил, что с 12 мая смогут возобновить работу строительные и промышленные компании. Мэр считает, что работа на стройках поможет снизить уличную преступность среди мигрантов.

Москва самоизоляция коронавирус COVID-19

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