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Источник назвал предложение АСИ о равной поддержке мигрантов и россиян лишь темой для анализа

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Предложение Агентства стратегических инициатив (АСИ) оказать поддержку трудовым мигрантам, временно уравняв их права с правами граждан РФ, не является готовой к внедрению мерой, пока это только анализ международной практики, заявил "Интерфаксу" источник, близкий к наблюдательному совету АСИ.

В конце минувшей недели АСИ направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо "Об экстренных мерах поддержки в связи с последствиями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции, в сфере рынка труда и занятности". Одна из предложенных в документе мер - "на время оказания поддержки работникам организаций приравнять мигрантов к гражданам РФ для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости". АСИ приводит в пример опыт Португалии, приравнявшей на время борьбы с коронавирусом и его последствиями 580 тысяч мигрантов к гражданам страны.

"Задача АСИ - собрать все возможные меры поддержки разных стран для дальнейшего анализа. Идея состояла в том, чтобы представить правительству набор разноплановых мер, которые в той или иной степени применяются в других странах мира в связи с угрозой коронавируса", - пояснил источник, близкий к набсовету АСИ.

"Фактически, АСИ попросило рассмотреть самые разные предложения экспертов, которые не являются готовыми к внедрению мерами. Предложения требуют компетентного рассмотрения и анализа", - сказал собеседник агентства.

Агентство стратегических инициатив АСИ

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