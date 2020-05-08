Дневной "индекс самоизоляции" в Москве третий день подряд держится на отметке 2,6

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Только половина москвичей остаются дома в пятницу днем, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 15:00 составил 2,6. Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице много людей", - следует из статистики. Ранее отмечалось, что в минувшие среду и четверг, 6 и 7 мая, индекс в это время тоже был равен 2,6.

В городах Московской области к этому часу показатель варьируется от 3,1 в Королёве до 1,9 в Котельниках и Ногинске.

"Индекс самоизоляции" и коронавирусные ограничения в Москве

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В соответствии с новым указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанных с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлевается по 31 мая, с 12 мая заработают предприятия промышленности и стройки.

Помимо этого, с 12 мая на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы вводится масочный и перчаточный режим. Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.

Власти Московской области ввели аналогичные ограничительные меры, направленные на снижение уровня заболеваемости коронавирусом COVID-19.