Впервые дневной "индекс самоизоляции" в Москве опустился до 2,6

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - На столичных улицах много людей, несмотря на действующий режим самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 15:00 среды, 6 мая, составил 2,6. Такое низкое значение этого показателя было зафиксировано впервые с момента введения ограничительных мер из-за коронавируса в столице. В 15:20 ситуация чуть улучшилась, индекс поднялся до 2,7.

Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий. "На улице много людей", - следует из статистики.

В оба предыдущих дня этой недели в это же время индекс достигал 3,4.

В городах Подмосковья отмечается подобная ситуация: наибольший показатель самоизоляции к этому часу - в Железнодорожном (3,2), Лобне (3,1), Королёве (3,1) и Лыткарино (3,1).

При этом многолюдно в среду днем на улицах Ногинска (2,0), Котельников (2,1), Дубны (2,2), Солнечногорска (2,2), Дзержинского (2,2), Ступино (2,2) и Егорьевска (2,2).

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с коронавирусом, устанавливающие запрет на работу большинства организаций, а также строек и каршеринга, продлены до 11 мая включительно. Аналогичные меры введены и в Подмосковье.

С 15 апреля для передвижения по Московскому региону на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.