"Индекс самоизоляции" в Москве снова опустился до отметки в 2,6

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Только половина жителей Москвы соблюдают режим самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 15:00 четверга, 7 мая, составил 2,6. Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий и на улицах почти никого).

"На улице много людей", - следует из статистики "Яндекса" от 7 мая. Накануне, 6 мая, в это же время индекс также был равен 2,6. Тогда этот показатель впервые с момента введения ограничительных мер в Москве опустился до такой низкой отметки .

В городах Московской области уровень самоизоляции варьируется от 3,0 до 1,8. Так, наиболее высокий показатель к этому часу - 3,0 - в Лобне, Королёве и Железнодорожном. Самые низкие значения, по данным "Яндекса", сейчас в Ногинске (1,8), Ступино (1,9), Егорьевске (1,9) и Котельниках (1,9).