Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:32Заразились
на 07.05В России 177 160+11 231В мире 3 755 341+92 650

"Индекс самоизоляции" в Москве снова опустился до отметки в 2,6

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Только половина жителей Москвы соблюдают режим самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 15:00 четверга, 7 мая, составил 2,6. Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий и на улицах почти никого).

"На улице много людей", - следует из статистики "Яндекса" от 7 мая. Накануне, 6 мая, в это же время индекс также был равен 2,6. Тогда этот показатель впервые с момента введения ограничительных мер в Москве опустился до такой низкой отметки .

В городах Московской области уровень самоизоляции варьируется от 3,0 до 1,8. Так, наиболее высокий показатель к этому часу - 3,0 - в Лобне, Королёве и Железнодорожном. Самые низкие значения, по данным "Яндекса", сейчас в Ногинске (1,8), Ступино (1,9), Егорьевске (1,9) и Котельниках (1,9).

"Индекс самоизоляции"

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Ограничительные меры, введенные в Москве в связи с коронавирусом и устанавливающие запрет на работу большинства организаций, а также строек и каршеринга, продлены до 11 мая включительно. Аналогичные меры введены и в Подмосковье.

С 15 апреля для передвижения по Московскому региону на общественном транспорте, личном автомобиле или такси необходимо иметь электронный пропуск.

Индекс самоизоляции Яндекс Москва коронавирус Подмосковье

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Москвичей обяжут носить маски и перчатки в магазинах

Режим ограничений в Москве продлевается до 31 мая

Режим ограничений в Москве продлевается до 31 мая

Штраф за нахождение в транспорте Москвы без маски составит 5 тыс. рублей

Мэр Москвы раскрыл актуальные данные по числу заболевших COVID-19 в столице

Мэр Москвы раскрыл актуальные данные по числу заболевших COVID-19 в столице

До 1 июля горячую воду в московских домах отключать не будут

В Москве станет обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах

В Москве станет обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах
Пандемия коронавируса

В Москве за сутки выписали больше пациентов с коронавирусом, чем госпитализировали

В Москве за сутки выписали больше пациентов с коронавирусом, чем госпитализировали

До половины московских магазинов одежды и обуви могут не пережить карантин

Собянин заявил, что запуск строек в Москве снизит уличную преступность среди мигрантов

В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');