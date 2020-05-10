В Москве снизился "индекс самоизоляции" в сравнении с субботой

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - На столичных улицах в воскресенье утром немноголюдно, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составляет 3,8.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"Большинство людей дома", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 3,9. При этом неделю назад, 3 мая, показатель был также на отметке 3,9.

Достаточно высоких отметок достиг индекс в некоторых городах Подмосковья. Так, 4,2 к этому часу - в Королёве, Электростали, Железнодорожном и Лыткарино.

Меньше всего соблюдают требования введенного режима - в Котельниках (3,3), Ногинске (3,5), Наро-Фоминске (3,5), Солнечногорске (3,5), Пушкино (3,6) и Домодедово (3,6).