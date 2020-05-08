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Четыре арбитражных суда Москвы возобновят работу с 12 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Москве четыре из пяти арбитражных судов сообщили через сайты, что возобновят работу с 12 мая. Это Арбитражный суд Москвы (АСГМ), Арбитражный суд Московской области, Десятый арбитражный апелляционный суд (10-й ААС) и Арбитражный суд Московского округа (АС МО).

Пандемия коронавируса

В АСГМ посетителей в помещение будут пускать за 20 минут до начала заседания.

В 10-й ААС - за пятнадцать минут, кроме того тут введено еще одно ограничение - на заседании может присутствовать только один представитель от каждого участника спора. "Лицам, участвующим в делах, рекомендуется письменно представлять позиции по существу споров и при наличии возможности заявлять ходатайства о рассмотрении дел в их отсутствие", - говорится в сообщении 10-го ААС.

"Для удобства посетителей аншлаг (видимо, имеется в виду табло уведомлений. - ИФ.) судебных заседаний будет доступен вне здания суда (в районе входа)", - сообщил также 10-й ААС.

Как будет организовано информирование в АСГМ, не уточняется.

В 10-м ААС уточняют, что на заседания не будут пускать лиц, имеющих признаки ОРВИ, в том числе с повышенной температурой. "При входе в здание суда участники судебных процессов обязаны пройти "входной фильтр", включающий в себя бесконтактный контроль температуры тела и обязательную обработку рук антисептиком", - говорится в сообщении.

Арбитражный суд Московской области и АС МО ограничений на вход в здание не устанавливали.

В Арбитражном суде Московской области и АC МО обязательным будет использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), а также соблюдение социального дистанцирования (расстояние между гражданами не менее 1,5 метра) согласно нанесенной в здании суда разметке. В 10-м ААС это только рекомендации.

АСГМ указал, что участники заседаний обязаны соблюдать требования главного государственного санитарного врача России, и требования из указа мэра Москвы от 5 марта со всеми дополнениями. Сейчас указ предписывает ношение масок и перчаток в местах общего пользования.

Об изменениях в порядке приема корреспонденции сообщает только АСГМ. Документы будут приниматься по почте, через интернет, либо через почтовые ящики, установленные перед зданием суда. В Арбитражном суде Московского округа лишь рекомендуют участникам процесса "направлять всю корреспонденцию посредством информационной системы подачи документов в электронном виде "Мой Арбитр", либо с использованием услуг почтовой связи".

Информации о графике и порядке работы после 12 мая на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда на данный момент нет.

Верховный суд России в середине марта ограничил работу судов из-за коронавируса. В частности, в суды он рекомендовал рассматривать только безотлагательные вопросы и пускать в суды только участников процесса. Судьи прекратили личный прием граждан.

8 мая судебный департамент при ВС рекомендовал судам с 12 мая отменить эти ограничения, но окончательное решение оставил за председателями судов. Предполагаетс, что в разных регионах суды будут ориентироваться на эпидемиологическую обстановку.

Московские суды общей юрисдикции продлят ограничения до конца мая, сообщил позднее Мосгорсуд. Суды Петербурга с 12 мая возобновят работу с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

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