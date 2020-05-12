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Москвичам посоветовали выбрасывать перчатки и маски после использования

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - С учетом динамики заражения коронавирусом, в общественных местах Москвы необходимо носить маску и перчатки, заявили в городском департаменте здравоохранения. Маски после двух часов ношения нужно выбрасывать, перчатки - либо выбрасывать, либо стирать при ста градусах.

Пандемия коронавируса

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников через пресс-службу напомнил, что у многих коронавирусная инфекция проходит бессимптомно, и такие люди могут заразить окружающих.

"Маски и перчатки являются физическим препятствием, так как вирус передается воздушно-капельным и контактными путями, также психологически сложнее в этих средствах защиты потрогать лицо руками", - объяснил эксперт.

"Перчатки лучше всего выбрать одноразовые из нитрила или тканевые хлопковые. Перчатки должны плотно прилегать к рукам. Время носки одноразовых перчаток - не более двух часов, тканевые можно носить весь день", - пояснили в департаменте.

Во время ношения нитриловых перчаток там посоветовали протирать руки антисептиком, после использования такие перчатки нужно сразу выкинуть.

"Тканевые перчатки после использования нужно обработать с мылом, не снимая с рук, а затем постирать при температуре 100 градусов. Кожаные или латексные перчатки не подходят для использования в качестве защиты от микроорганизмов, так как материал, из которого они сделаны, не выдержит обработки дезинфицирующими средствами", - добавили в пресс-службе.

Ношения масок и перчаток в общественных местах Москвы обязательно с 12 мая. Это требование распространяется на магазины и общественный транспорт.

Мир спрятался за маской

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Хроника 09 января – 12 мая 2020 годаПандемия коронавируса
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