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Ликсутов посчитал в метро пассажиров в масках и перчатках

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Утром 12 мая в московском метро 94% пассажиров были в масках и 68% - в перчатках, сообщил заммэра города Максим Ликсутов.

Пандемия коронавируса

По его словам, с 5:30 до 9:00 утра в кассах метро пассажиры приобрели 2835 масок и 8648 пар перчаток. "Больше всего масок и перчаток было куплено на Замоскворецкой (404 маски и 1380 пар перчаток), Таганско-Краснопресненской (435 масок и 1314 пар перчаток) и Калужско-Рижской (317 масок и 935 пар перчаток) линиях",- добавил он.

Больше всего пассажиров, которые принесли средства защиты с собой, было на станциях "Кузьминки" и "Павелецкая", сказал чиновник. Меньше всего таких было на "Комсомольской" и "Курской", там многим пришлось покупать маски и перчатки в метро.

Ношение масок и перчаток в общественном транспорте Москвы обязательно с 12 мая.

Хроника коронавируса. Май.

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Москва Московский метрополитен коронавирус Максим Ликсутов

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