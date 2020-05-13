Ростовский губернатор предложил составить масочный рейтинг

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил по аналогии с индексом самоизоляции составить рейтинг соблюдения масочного режима. Он заявил это на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Нужен рейтинг реализации масочного режима. 100 человек посчитали, которые идут по улице, и увидите, сколько из них идут без масок. В магазине постояли какое-то время, посчитали, сколько людей зашло, сколько без масок - вот вам и рейтинг", - сказал он.

Масочный режим в Ростовской области введен с 1 мая. За его нарушение предусмотрены штрафы в пределах от 1000 до 30 000 рублей.

По данным регионального Роспотребнадзора, на 13 мая в регионе число случаев заражения коронавирусом достигло 2033, умерли 25 заболевших, в тяжелом состоянии находится 21 человек.