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Более 60 тыс. москвичам на карантине аннулировали рабочие пропуска для поездок

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Москве с начала действия пропускной системы аннулировали более 60 тыс. рабочих цифровых пропусков пациентов с подтвержденным коронавирусом и горожан с симптомами ОРВИ, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий города в среду.

"За этой время недействительными были признаны пропуска 23,5 тыс. пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому, и 36,6 тыс. жителей с симптомами ОРВИ, подписавших постановление главного санитарного врача о соблюдении режима изоляции", - уточнил собеседник агентства.

Он напомнил, что эти горожане обязаны соблюдать строгий карантин в течение 14 дней с момента подписания соответствующих документов или дольше, если такой срок устанавливает врач в ходе лечения. На протяжении этого времени они должны оставаться дома, чтобы не подвергать риску заражения других горожан.

"В связи с этим рабочие пропуска жителей с COVID-19 и ОРВИ аннулируются. После окончания лечения или срока карантина они смогут оформить новые цифровые пропуска", - пояснили в пресс-службе.

Срок действия пропускной системы в Москве продлен по 31 мая. Оформить цифровой пропуск можно на портале nedoma.mos.ru, по смс на номер 7377 (только с использованием российского паспорта) и по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77.

Проверить свой цифровой пропуск горожане могут с помощью сервиса на сайте nedoma.mos.ru.

Москва Коронавирус

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