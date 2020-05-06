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Эксперт заявил, что коронавирус усилит запрос на благоустроенные дворы в Москве

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Москве на фоне пандемии коронавируса значительно вырос запрос на благоустройство дворов у жилых домов, заявил руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков.

"Огромный запрос на досуг и двор, запрос на благоустройство (отмечается в столице - ИФ)", - сказал Капков в ходе онлайн-конференции "Как изменятся города после пандемии?" в среду.

По мнению эксперта, двор перестал нести "сквозную" функцию и стал местом, где можно проводить время. "Программа "Мой район" в связи с этим будет еще более востребованной", - считает Капков.

Ранее столичные власти объявили об отказе от проведения госзакупок на 13 млрд рублей для благоустройства города.

"Благоустройство города, кроме аварийных работ и дезинфекции улиц, дворов, было приостановлено с 11 апреля. Очевидно, и другие изменения бюджета будут, в том числе мы перераспределяем средства, выделяя дополнительные ресурсы на уже объявленные меры поддержки. И мы понимаем, что будут новые механизмы, которые также потребуют дополнительных денег", - сказал заммэра Владимир Ефимов.

Как сообщалось, в этом году в Москве запланировано благоустройство 5,3 тыс. объектов.

Сергей Капков Московский центр урбанистики Москва коронавирус

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