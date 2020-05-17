Дневной "индекс самоизоляции" в Москве опустился до 3,3
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Москвичи придерживаются режима самоизоляции и остаются дома в воскресенье, следует из статистики от компании "Яндекс".
По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 3,3.
Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).
"На улице есть люди", - следует из статистики.
Накануне в это же время индекс был равен 3,0. При этом неделю назад, 10 мая, показатель составил 3,6.
Высокий индекс самоизоляции к этому часу зафиксирован в Лобне (3,5), Королёве (3,5), Ивантеевке (3,5) и Фрязино (3,5).
Наиболее многолюдно в воскресенье в обеденное время в Котельниках (2,4) и Егорьевске (2,7).
Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.
В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанного с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлено по 31 мая, с 12 мая заработали предприятия промышленности и стройки.
С 12 мая в Москве стало обязательным ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.
Власти Московской области ввели аналогичные ограничительные меры, направленные на снижение уровня заболеваемости COVID-19.