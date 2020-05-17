Дневной "индекс самоизоляции" в Москве опустился до 3,3

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Москвичи придерживаются режима самоизоляции и остаются дома в воскресенье, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 3,3.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице есть люди", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 3,0. При этом неделю назад, 10 мая, показатель составил 3,6.

Высокий индекс самоизоляции к этому часу зафиксирован в Лобне (3,5), Королёве (3,5), Ивантеевке (3,5) и Фрязино (3,5).

Наиболее многолюдно в воскресенье в обеденное время в Котельниках (2,4) и Егорьевске (2,7).