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Впервые дневной "индекс самоизоляции" в Москве опустился до 2,2

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Столичный уровень самоизоляции днем 12 мая опустился ниже средней отметки впервые со времени введения режима ограничений на фоне пандемии коронавируса, следует из статистики "Яндекса".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составлял 2,2.

Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице очень много людей", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 3,6. При этом неделю назад, 5 мая, был зафиксирован показатель 3,7.

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

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