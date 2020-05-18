В Москве изменили график тестирования на антитела после сообщений об очередях

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Скопление людей у некоторых столичных поликлиник, где проводят тесты на антитела к коронавирусу, связано с тем, что количество пришедших превысило тех, кто предварительно записался; принято решение об изменении графика приема, заявляют в департаменте здравоохранения Москвы.

"Скопление пациентов у поликлиники №175 и филиала № 1 городской поликлиники №64 было связано с тем, что количество пришедших людей превысило число предварительно записавшихся на это время. Между тем, персонал приложил все усилия для соблюдения мер безопасности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

По словам собеседника агентства, в связи с сообщениями в СМИ об очередях при проведении ИФА-тестирования (иммуноферментный анализ) в городских поликлиниках департамент здравоохранения оперативно провел проверку.

В департаменте сообщили, что в поликлинике №175 с учетом людей, стоявших в момент съемки видео на улице, "с учетом скорости забора крови максимум в течение 30 минут покинули поликлинику".

Как отмечается, в филиале №1 городской поликлиники №64 сотрудниками поликлиники в утренние часы оперативно были приняты меры, в том числе был дополнительно привлечен медперсонал с открытием еще одного кабинета. "Пришедших на сдачу анализа людей удалось успешно принять. Больше в течение дня скоплений людей не было, забор анализов проходил в штатном режиме, без очередей. Всех пациентов принимали в течение пяти минут", - сказали в пресс-службе.

В департаменте также сообщили, что по результатам проверки было принято решение об изменении графика приема на тестирование.

Подчеркивается, что скопление людей было отмечено только в двух поликлиниках из 30. "Однако по результатам проверки было принято решение об изменении графика приема и увеличении времени между окнами записи", - сказали в пресс-службе.

Департамент здравоохранения попросил участников тестирования приезжать ровно к назначенному в записи времени.

Как сообщалось, власти Москвы предложили горожанам сдавать бесплатный тест на антитела; каждые три дня на сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник, приглашается порядка 70 тысяч жителей Москвы.