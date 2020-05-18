Вечерний "индекс самоизоляции" в Москве оказался ниже показателя воскресенья

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Большинство москвичей находятся дома в рамках режима самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 21:00 составил 4,0. Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий). "На улице почти никого", - следует из статистики.

Накануне, 17 мая, в это же время индекс был равен 4,1. При этом неделю назад, 11 мая, уровень самоизоляции москвичей в вечернее время составил 3,9.

Высокий показатель также зафиксирован в некоторых городах Подмосковья: в Лыткарино (4,3), Королёве (4,2), Щелково (4,2), Фрязино (4,2), Электростали (4,2), Воскресенске (4,2) и Коломне (4,2). Многолюдно на улицах этим вечером в Котельниках (3,3).

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Коронавирусные ограничения в Москве и области

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанного с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлено по 31 мая, с 12 мая заработали предприятия промышленности и стройки.

С 12 мая в Москве стало обязательным ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

В Московской области с 18 мая возобновили работу производственные предприятия; компании, осуществляющие строительство и оптовую торговлю, реализующие в розницу автомобильные запчасти; автосервисы, шиномонтажи и автомойки.

В рамках ограничительных мер, направленных на снижение уровня заболеваемости коронавирусом Covid-19, закрытыми в Подмосковье остаются многофункциональные центры, кафе и рестораны, салоны красоты, дома быта, фитнес-клубы, магазины одежды, стройматериалов и мебели.