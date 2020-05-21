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Подмосковная прокуратура проверит сообщения об оставленном на вокзале пенсионере с COVID-19

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В подмосковной прокуратуре заинтересовались сообщениями СМИ об оставленном медиками на вокзале 83-летнем пенсионере с коронавирусом и деменцией. В прокуратуре Московской области начали проверку о возможном ненадлежащем оказании медицинских услуг.

Из сообщений следует, что сотрудники обсервации "Боровое" выписали пожилого человека, который лечился от коронавируса, и отвезли его на вокзал в Павловском Посаде. При этом отмечается, что он страдает деменцией.

Спустя несколько часов самочувствие мужчины ухудшилось, и его доставили в медицинское учреждение. Взятый у него анализ на коронавирус дал положительный результат. В настоящее время он проходит лечение.

В ходе прокурорской проверки действия ответственных лиц получат правовую оценку. Будут установлены причины и условия произошедшего.

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