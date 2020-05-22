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"Индекс самоизоляции" в Москве снизился с 3,9 до 3,6 в сравнении с четвергом

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Число москвичей, находящихся дома в пятницу вечером, ниже показателя четверга и прошлой недели, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 21:00 составляет 3,6.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"Большинство людей дома", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 3,9. При этом неделю назад, 15 мая, пятничный показатель самоизоляции москвичей достиг отметки 4,0.

Высокий показатель домоседов к этому часу зафиксирован в Электростали (3,9) и Фрязино (3,9).

Лидерами антирейтинга самоизоляции этим вечером, по данным "Яндекса", стали жители Котельников (3,0).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанного с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлено по 31 мая.

С 12 мая в столице заработали предприятия промышленности и стройки, а также стало обязательным ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

В Московской области с 18 мая возобновили работу производственные предприятия; компании, осуществляющие строительство и оптовую торговлю, реализующие в розницу автомобильные запчасти; автосервисы, шиномонтажи и автомойки.

С 23 мая в Подмосковье отменяется режим пропусков, с 25 мая возобновят офисы по продаже жилья и автомобилей, а также начнется поэтапное открытие многофункциональных центров (МФЦ).

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, для поездок в Москву до 27 мая будут действовать выданные ранее пропуска, а новые пропуска для поездок в столицу нужно будет оформлять через сайт мос.ру.

Глава региона добавил, что жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями по-прежнему должны оставаться дома.

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