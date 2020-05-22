В "Инвитро" сообщили о наличии антител к коронавирусу у 14% сдавших анализ

Кровь, взятая на антитела к коронавирусу в лаборатории "Инвитро" Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Группа "Инвитро" сообщила, что у 14% россиян, сдавших анализы, обнаружены антитела к коронавирусу. Всего компания за четыре дня приняла анализы у более чем 40 000 человек. Исследование стоит 950 рублей без учета стоимости взятия анализа. Результат приходит в течение трех дней.

Компания готова тестировать всех желающих, у кого нет симптомов ОРВИ, направление врача для этого не нужно.

Наличие специфических антител - иммуноглобулинов G (IgG) - в сыворотке крови позволяет утверждать, что человек перенес заражение коронавирусом и сформировал к нему иммунитет, объяснили в "Инвитро".

"IgG начинают вырабатываться в организме через 21-28 дней после контакта с вирусом, их уровень увеличивается медленно, но долгое время может оставаться высоким. Сам факт наличия антител класса G не исключает риска повторного заражения SARS-CoV-2, но вероятность его в десятки раз ниже, чем у людей, у которых данные антитела не определяются", - говорится в пресс-релизе.

Тестирование на антитела дает более достоверное представление о масштабах пандемии и может помочь в принятии решений об отмене карантинных ограничений, считают в компании.



В Москве с 15 мая проходит бесплатное тестирование на антитела. Первых участников тестирования случайным образом выбирали и приглашали власти. С 27 мая сдать тест смогут все желающие. Некоторые москвичи, сдавшие анализ и получившие положительный результат на IgG, пожаловались в соцсетях, что их обязали самоизолироваться на две недели. В департаменте здравоохранения заявили, что таким гражданам предписаний о карантине не дают, но только советуют самоизолироваться, поскольку есть риск, что вирус у них в организме еще остается.