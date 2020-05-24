В Подмосковье на следующем этапе смягчения ограничений откроют кафе и парикмахерские

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Кафе, рестораны, ателье и другие объекты сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничительных мер, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Первая неделя идет хорошо. Соблюдается дистанция, и мы проверяем температуру, пункты приема пищи. Но со временем бдительность падает. Наша задача, чтобы и в следующий период эти стандарты соблюдались дальше, чтобы не было очагов возникновения болезни. Рестораны, ателье, кафе, химчистки, парикмахерские - это следующий этап", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Как сообщалось, с 25 мая в Подмосковье заработают офисы продаж квартир и автомобилей. Жителям региона также разрешат пользоваться услугами каршеринга при условии аренды автомобиля на срок не менее пяти дней.

С понедельника в Подмосковье начнется открытие МФЦ.

На первом этапе жители смогут посещать многофункциональные центры по предварительной записи и получать ограниченный набор услуг - речь идет о семи позициях, предназначенных для юридических лиц.

На втором этапе спектр услуг будет расширен до 51, в числе их получателей будут не только юридические, но и физические лица. Посещение МФЦ будет возможно по предварительной записи.

На третьем этапе эти объекты начнут работать в обычном режиме.

Как сообщалось, в Подмосковье с 23 мая отменили пропускной режим.