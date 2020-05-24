В Челябинской области на первом этапе снятия ограничений по COVID-19 разрешили прогулки

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Челябинская область приступает к первому этапу снятия ограничений, введенных два месяца назад для противодействия распространению коронавируса, сообщил губернатор области Алексей Текслер в инстаграме в воскресенье.

"Мы уже четыре дня находимся в "зеленой зоне". В регионе наблюдается плавное снижение числа заболевших. С уровня 90-100 (новых случаев заражения в сутки - ИФ) мы опустились на более низкие показатели. Сегодня зарегистрировано 47 новых подтвержденных случаев.(...) Мы пришли к выводу, что эпидемиологическую ситуацию в регионе удалось стабилизировать. Это позволяет нам перейти первому этапу снятия ограничений, я такое решение принял", - сказал он в своем видеообращении.

В частности, Текслер пояснил, что разрешаются прогулки и занятия спортом на улице при соблюдении социальной дистанции.

Также начнут работать магазины непродовольственных товаров с отдельным входом и площадью до 400 кв. метров.

Вместе с тем общий режим готовности продолжает действовать в регионе, ранее он был продлен до конца мая. Также сохраняется обязательный масочный режим.

Ранее сообщалось, что с 18 мая к снятию первого этапа ограничений приступила Тюменская область.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в минувшую пятницу объявил, что ситуация с заболеваемость пока не позволяет снимать ограничительные меры в регионе и объявил об их продлении до 1 июня.

Власти Ханты-Мансийского автономного округа с 25 мая ввели обязательный двухнедельный режим самоизоляции для прибывающих в Югру из республик Башкортостан, Дагестан, Саха (Якутия). Также по прибытии в регион они должны предъявлять справку об отсутствии клинических проявлений ОРВИ и контакта с заразившимися COVID-19.