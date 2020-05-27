Источник узнал о планах разрешить москвичам гулять по графику 3 раза в неделю с 1 июня

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - С 1 июня москвичам планируется разрешить гулять по графику три раза в неделю, ранним утром - без ограничений, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Ранее о том, что с 1 июня в Москве планируется разрешить прогулки в тестовом режиме, президенту РФ Владимиру Путину доложил мэр столицы Сергей Собянин.

Предполагается, что график прогулок по каждому дому будет вывешен на сайте mos.ru, сказал собеседник агентства. По его словам, планируется, что горожане смогут гулять три раза в неделю - два раза в рабочие дни и один раз в выходной.

Между тем, в утренние часы - с пяти до девяти утра - москвичам могут позволить гулять без ограничений. "Окончательно порядок прогулок будет утвержден распорядительным документом правительства Москвы", - заключил источник.

Прогулки в тестовом режиме

Как сообщил Собянин Путину на встрече в среду, власти Москвы предлагают разрешить прогулки "в тестовом режиме". "И сделать как бы график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки. Здесь (составить - ИФ) максимально простую схему, максимально простую и доступную, но все-таки - чтобы не все враз (выходили гулять - ИФ). И вот так неделю-другую пожить-посмотреть, как ситуация будет развиваться", - сказал мэр.

По его словам, власти столицы опасаются, что если разрешить прогулки всем сразу, на улице будет людно, "как на первомайской демонстрации".

"Пожалуй, самое главное для граждан - вот эти месяцы, которые многие просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке и так далее. Очень непростое решение. Если одновременно сказать: давайте теперь гуляем как хотим, где хотим и сколько хотим, я просто боюсь, что на улицах Москвы будет примерно как на первомайской демонстрации", - сказал Собянин.

По его словам, он ожидает, что ситуация все-таки будет развиваться в нормальном режиме, но, тем не менее, считает необходимым "подстраховаться".

Ранее Собянин продлил действие ограничительных мер в Москве до 31 мая включительно.

Роспотребнадзор сообщил о готовности Москвы к первому и второму этапам снятия ограничений

В среду в управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что столица уже готова к первому и даже ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений. Прогулки, а также другие меры, о которых доложил Собянин Путину в среду (в частности, открытие непродовольственных магазинов и некоторых предприятий сферы услуг), соответствуют первому этапу снятия ограничений.

На первом этапе, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, также упоминаются разрешение на занятия физкультурой на свежем воздухе и прогулки с детьми - при соблюдении ряда условий.