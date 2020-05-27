Собянин сказал Путину, что Москве удалось избежать жесткого сценария с коронавирусом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Москве удалось избежать жесткого сценария ситуации с коронавирусом, мэрия контролирует ситуацию и дальше все будет только лучше, заявил мэр Сергей Собянин президенту Владимиру Путину. Они провели рабочую встречу в режиме видеоконференции.

"И я уверен, что она (ситуация. - ИФ.) будет только улучшаться в Москве. Несмотря, конечно, на все "но", на все осторожности, на режим повышенной готовности. Но я думаю, что она будет улучшаться", - сказал он.

Это позволяет властям начать постепенно возвращать больницы, перепрофилированные под работу с инфекцией, к оказанию плановой помощи, сказал он.

По его словам, мэрия вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко уже составили график по демобилизации больниц и эта работа начнется с 1 июня.

"Спасибо огромное, вы давали поручение, чтобы нам оказывали содействие все федеральные структуры, имеющие медицинские учреждения. И мы создали такую мощную группировку для борьбы с COVID - около 23 тыс. больничных коек, плюс 5 тыс. обсервационных коек и порядка 15 тыс. - во временных медицинских центрах. Это самая мощная группировка из мировых городов", - сказал Собянин президенту.

Все это, по его словам, позволило избежать негативного развития ситуации по COVID-19.

Путин, в свою очередь, похвалил Собянина и правительство Москвы за "ответственную и продуманную работу", и отметил, что они сумели действовать на опережение и вовремя подготовить медицинские мощности.

Он также попросил мэра направить отдельные регионы московских врачей, чтобы помочь лечить коронавирусную инфекцию. Мэр пообещал оказать эту помощь незамедлительно.