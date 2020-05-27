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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
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Глава Роспотребнадзора Москвы допустила скорую отмену запрета на прогулки

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила депутатам Мосгордумы, что если распространение коронавируса продолжит снижаться, то в ведомстве допускают снятие запрета на прогулки, в том числе для детей и пожилых людей, а также открытие сервисов бытовых услуг.

Пандемия коронавируса

Она подчеркнула, что это будет возможно "при условии жесткого соблюдения требований".

По основным показателям город готов к первому и второму этапу отмены ранее введенных ограничений, считают в Роспотребнадзоре. Андреева напомнила, что первый этап предусматривает начало выхода из самоизоляции. Роспотребнадзор ранее прописал, что на первом этапе отмены ограничений можно разрешить работу небольших непродуктовых магазинов и сервисов, а людям можно разрешить занятия спортом на улице. На втором этапе будут разрешены семейные прогулки и будут открыты торговые точки большой площади.

Среди основных показателей готовности к отмене запретов - коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше единицы в течение 70 дней. Андреева отметила, что в Москве он составляет 0,85.

"Наличие свободного коечного фонда - на сегодняшний момент это 95%... И показатель тестирования населения - 384 человека на 100 тысяч населения при нормативе не менее 70. Москва абсолютный лидер по тестированию", - сказала Андреева.

Она привела еще два показателя, которые являются косвенными для определения возможности выхода из самоизоляции - уровень летальности и регистрация внебольничных пневмоний.

"Здесь у нас ситуация по летальности - 1,1%. Когда мы анализируем летальность, то видим, что это в основном, конечно, около 65-70% - это люди старше 65 лет", - уточнила Андреева.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) Роспотребнадзор определяет как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается по данным по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 000 человек населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко II этапу - при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий). В Москве Rt уже опускался ниже 0,8 (16 - 22 мая), но затем вновь поднялся. Столица еще не переходила к I этапу, хотя с 25 мая в столице в ограниченном режиме открылись МФЦ и заработал каршеринг. В городе сохраняется пропускной режим, масочно-перчаточный режим, а за зараженными следит приложение "Социальный мониторинг".

По данным оперативного штаба, за сутки в Москве выявили 2140 случаев заражения коронавирусом, за все время их было 171 433.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Хроника 09 января – 27 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Москва Елена Андреева коронавирус

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