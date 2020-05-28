Более 70 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Еще 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, скончались в Москве за прошедшие сутки, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Общее количество умерших от COVID-19 в столице увеличилось с 2254 до 2330.

Днем ранее столичный оперштаб сообщал о смерти 71 пациента с подтвержденным коронавирусом и пневмонией.

В Москве по состоянию на утро четверга было выявлено 173 497 случаев заболевания COVID-19, за сутки это число выросло на 2 054. При этом суточный прирост выздоровевших от коронавируса вновь превысил число новых случаев COVID-19 - 3 793 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 71 251.