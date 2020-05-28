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Главный гериатр посоветовала пожилым "гулять с маской, чем без маски сидеть дома"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева призвала пожилых людей постепенно выходить на улицу, и лучше это делать в маске.

"Люди не двигались, не могли выходить из дома, и, вероятно, мы будем видеть хвост от этих проблем достаточно долго - высокие риски падений, нарушение походки, снижение мышечной массы и силы, риск переломов", - сказала Ткачева на пресс-конференции в четверг.

Она добавила, что "важно, когда будут сниматься ограничения, постепенно восстанавливать активность".

Отвечая на вопрос о том, стоит ли гулять в маске, учитывая, что может вырасти заболеваемость респираторными заболеваниями, Ткачева сказала: "Надо взвешивать риск и пользу. Без повязки гулять лучше, но риск заразиться для пожилых - реальный, поэтому эта мера сохраняется. Избежать контакта при выходе на улицу достаточно сложно. Если есть уверенность, что вокруг нет никого и нет рисков - тогда да".

Она отметила, что "лучше гулять без маски, это очевидно". "Но лучше гулять с маской, чем без маски сидеть дома", - сказала Ткачева.

"Нужно не сразу выбегать на улицу и заниматься физактивностью, пока не упадешь, а постепенно, соблюдая меры предосторожности, чтобы избежать падений и переломов, это крайне важно, удобную обувь надевать, если нужно, брать трость, даже ходунки, или чтоб кто-то брал под ручку", - отметила она.

Также она призвала пожилых, которые пока сидят дома, не забывать о физической активности, общении, насколько это возможно, когнитивных тренингах - чтении, изучении чего-то нового, заучивании стихов.

Минздрав РФ

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