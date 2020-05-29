За сутки 3474 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки после лечения от коронавируса выздоровели еще 3474 пациента, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего число выздоровевших от инфекции в городе увеличилось до 74 725, сказала она журналистам в пятницу.

Ракова напомнила, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Ранее оперативный штаб по контролю за ситуацией с COVID-19 сообщил, что за сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом, а общее число жертв инфекции в Москве достигло 2330.