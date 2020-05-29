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Участников пикетов в поддержку Азара в Петербурге отпустили из полиции с протоколами

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Активистов, которые накануне устроили одиночные пикеты в центре Петербурга в знак несогласия с арестом московского журналиста Ильи Азара, отпустили из полиции после составления протоколов о правонарушении, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Всех отпустили. Составили протоколы по (статье) 8.6.1 КоАП Петербурга (нарушение требований нормативно-правовых актов правительства Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности в городе)", - сказал собеседник агентства.

Накануне вечером у Гостиного двора прошла акция в виде одиночных пикетов в поддержку Азара. По данным источника "Интерфакса", в полицию были доставлены семь человек. Позже корреспондент "Эха Москвы в Санкт-Петербурге" Арсений Веснин сообщил в твиттере о девяти задержанных. "Один из них - случайный прохожий, который вступился за активиста", - отметил журналист.

Согласно постановлению Смольного о мерах по борьбе с COVID-19, в Петербурге ограничено проведение и посещение публичных мероприятий. Пикет является публичным мероприятием.

Азар был задержан 26 мая в Москве при проведении пикета у здания ГУ МВД в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка проведения пикетирования и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста.

Кроме административного протокола по статье 20.2 КоАП, журналисту был выписали штраф за нарушение ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности).

Накануне заместитель главного редактора "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, ведущий радиостанции Александр Плющев, главред издания "Медиазона" Сергей Смирнов и главред "Таких дел" Анастасия Лотарева пытались провести одиночные пикеты в поддержку Азара у здания столичного ГУ МВД, но были задержаны. На них составили протоколы за нарушение установленного порядка проведения пикетирования и нарушение режима самоизоляции, после чего отпустили.

Петербург Илья Азар

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