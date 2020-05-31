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Мужчина упал с 14 этажа на стройке в Москве

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Мужчина упал с высоты на стройке в Москве, сообщила "Интерфаксу" представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Упавший погиб. Это произошло на строительной площадке на улице Производственной на западе Москвы. По данным источника "Интерфакса", он работал бригадиром на стройке.

Прокуратура Западного административного округа проверит обстоятельства случившегося и соблюдение требований техники безопасности при строительстве. По результатам проверки решат вопрос о мерах реагирования.

Москва

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