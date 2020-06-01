Утренний "индекс самоизоляции" в Москве упал до отметки 1,9 в первый день лета

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Большинство москвичей не находятся дома на самоизоляции в первый день введения "прогулочного режима", следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным веб-сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 9:00 понедельника, 1 июня, составил 2,1, а к 9:40 опустился еще ниже, до отметки 1,9. Это новый антирекорд самоизоляции для утренней статистики столицы за весь период введения ограничительных мероприятий из-за коронавируса.

Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий). "На улице очень много людей", - следует из статистики.

В прошлый понедельник, 25 мая, показатель в утренние часы достиг предыдущей рекордно низкой отметки 2,2.

Как ослабляют коронавирусные ограничения в Москве

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Между тем, с 1 июня в Москве разрешены прогулки на свежем воздухе, открываются парки, вновь заработают магазины непродовольственной торговли, бытовых услуг, однако общий режим самоизоляции и пропускной режим продлятся по 14 июня. Ранее соответствующие указы подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Прогулочный режим" вводится в Москве в порядке эксперимента с 1 по 14 июня. Гулять три раза в неделю смогут практически все жители города. При этом пропуск для пеших прогулок на свежем воздухе, а также с использованием велосипедов и самокатов не потребуется. В данном случае оформление цифрового пропуска для поездок необходимо при использования личного или общественного транспорта.

Москвичам разрешено заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений ежедневно, но только до 9:00 утра. На обычные прогулки можно выходить с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю - два раза в будни и один раз в выходной день. График "прогулочных дней" для жителей каждого дома опубликован на mos.ru, интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях.