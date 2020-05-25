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Москвичи побили антирекорд "индекса самоизоляции"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - По данным сервисов "Яндекса", на 9 утра понедельника индекс самоизоляции в Москве составлял 2,2, это очередной антирекорд. В воскресенье в то же время индекс составлял 3,8. Антирекорд - 2,3 - был установлен утром 20 мая.

Пандемия коронавируса

На прошлой неделе, уровень самоизоляции в понедельник утром впервые пересек средний показатель и составил 2,4.

Высокий уровень самоизоляции к этому часу зафиксирован в Подмосковье: в Лобне (3,1) и Железнодорожном (3,1). Больше всего людей на улицах в Котельниках (1,7) и Дзержинском (1,8).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии. 0 означает, что на улицах много людей, 5 - что мало и уровень самоизоляции высок.

В Москве режим самоизоляции действует с конца марта и пока продлен до 31 мая. С 25 мая в городе возобновили работу 88 многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" (МФЦ) из 130. Также разрешено снова пользоваться каршерингом, но арендовать машину можно только не менее чем на пять дней.

С сегодняшнего дня план в Подмосковье возобновили работу офисы МФЦ, офисы продаж квартир, автомобилей, также снова доступны услуги долгосрочного каршеринга, при условии, если автомобиль берется в аренду на срок не менее чем на пять календарных дней.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва Яндекс Лобня Котельники коронавирус

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