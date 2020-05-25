Москвичи побили антирекорд "индекса самоизоляции"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - По данным сервисов "Яндекса", на 9 утра понедельника индекс самоизоляции в Москве составлял 2,2, это очередной антирекорд. В воскресенье в то же время индекс составлял 3,8. Антирекорд - 2,3 - был установлен утром 20 мая.

На прошлой неделе, уровень самоизоляции в понедельник утром впервые пересек средний показатель и составил 2,4.

Высокий уровень самоизоляции к этому часу зафиксирован в Подмосковье: в Лобне (3,1) и Железнодорожном (3,1). Больше всего людей на улицах в Котельниках (1,7) и Дзержинском (1,8).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии. 0 означает, что на улицах много людей, 5 - что мало и уровень самоизоляции высок.

В Москве режим самоизоляции действует с конца марта и пока продлен до 31 мая. С 25 мая в городе возобновили работу 88 многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" (МФЦ) из 130. Также разрешено снова пользоваться каршерингом, но арендовать машину можно только не менее чем на пять дней.

С сегодняшнего дня план в Подмосковье возобновили работу офисы МФЦ, офисы продаж квартир, автомобилей, также снова доступны услуги долгосрочного каршеринга, при условии, если автомобиль берется в аренду на срок не менее чем на пять календарных дней.