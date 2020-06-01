Эксперты заявили, что в первые дни июня в Москве откроется 60% непродовольственных магазинов

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Только 60% столичных торговых операторов смогут открыться в первые дни июня в рамках второго этапа снятия ограничений, рассказали "Интерфаксу" аналитики компании Cushman&Wakefield, специализирующейся на операциях с коммерческой недвижимостью.

В Москве с первого июня открываются непродовольственные магазины, а также часть предприятий сферы услуг, не требующих длительного контакта между людьми.

"Не все торговые операторы будут готовы открыться сразу - часть все еще находится в процессе переговоров с собственниками по изменению арендных условий, часть компаний заявили об оптимизации и закрытии точек, а некоторые не успеют или не будут иметь средств для подготовки магазинов в соответствии с санитарными требованиями. В первые дни откроются порядка 50-60% магазинов, в последующие недели эта цифра дойдет до 80-90%", - пишут аналитики.

Они отмечают, что закон об одностороннем расторжении арендных договоров арендаторами не окажет сильного влияния на отрасль в целом - операторы МСП занимают незначительную долю площадей в торговых центрах. Однако этот закон позволит таким арендаторам выйти из договора, сохранив свой бизнес, а не запускать процедуру банкротства.

"Рынок торговой недвижимости начинает оживать. Отталкиваясь от эпидемиологической ситуации, регионы России постепенно снимают ограничения на работу торговых объектов. Вероятно, уже в июне мы увидим послабления в большинстве регионов страны", - отмечают эксперты.

ЦДМ на Лубянке возобновил работу

Между тем, Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянской площади в центре Москвы с 1 июня возобновил работу после снятия ограничительных мер. Об этом сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе магазина.

"ЦДМ вновь открывает свои двери для детей и взрослых. Посетителей ждут более чем в 100 магазинах игрушек, одежды, товаров для новорожденных, книг, канцтоваров и подарков, обуви, электроники и товаров для будущих мам", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, 25 арендаторов зон фудкорта и "Гастрогалереи" работают с ограничениями, только на доставку и вынос.

В магазине усилен режим дезинфекционной обработки, проведена очистка систем кондиционирования и вентиляции, установлены УФ-рециркуляторы. Для социального дистанцирования нанесена специальная разметка в общественных зонах. Всем арендаторам переданы рекомендации Роспотребнадзора. На данный момент закрытыми остаются кафе, рестораны, зоны индустрии развлечений, парикмахерские и спортивная студия.

Очередной этап ослабления коронавирусных ограничений в Москве

Напомним, что с 28 марта в России действовал режим "нерабочих дней" из-за распространения в стране COVID-19. Ограничения включали запрет на работу непродовольственных магазинов (за исключением тех, где продаются товары первой необходимости).

Эти ограничения начали снимать с 1 июня. В столице в начале лета возобновляют работу торговые центры, гипермаркеты, стрит-ритейл, автосалоны и предприятий бытовых услуг.

Данное решение на прошлой неделе принял мэр Москвы Сергей Собянин. В частности, с 1 июня открываются магазины непродовольственных товаров - от небольших торговых точек до гипермаркетов, а также автосалоны. При этом в торговых центрах, магазинах и автосалонах должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции, отмечал мэр.

Кроме того, в столице возобновят работу ярмарки выходного дня. Первые из них будут открыты уже в пятницу, 5 июня.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк отмечал, что с понедельника в столице открываются 47 тыс. предприятий непродовольственной торговли. Также с 1 июня возобновили работу около 9 тыс. предприятий бытовых услуг. В частности, открылись мультисервисы, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами.