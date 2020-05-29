Выходящим на работу в Москве с 1 июня также придется оформить рабочий пропуск

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Работникам непродовольственных магазинов и предприятий бытовых услуг, чья деятельность возобновится с 1 июня, необходимо оформить цифровые рабочие пропуска, сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он пояснил, что с понедельника на работу выходят еще ориентировочно 300 тыс. человек.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк уточнил, что с 1 июня в Москве возобновят работу 47 тыс. непродовольственных магазинов, в которых работают 236 тыс. человек, 9 тыс. предприятий бытовых услуг с 37 тыс. сотрудников. Кроме того, с 5 июня заработают ярмарки выходного дня, на которых трудятся 4 тыс. человек.

Он напомнил, что совместно с Роспотребнадзором был выработан порядок, которым будут руководствоваться эти предприятия и их сотрудники. В частности, в магазинах должен быть усилен контроль за состоянием здоровья сотрудников, удвоено количество уборок торговых залов, обязательно соблюдение социальной дистанции.

В зависимости от количества покупателей вход посетителей в магазины может быть ограничен.

Крупные торговые центры пока будут работать не в полном объеме.