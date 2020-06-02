Журналисты Фельгенгауэр и Плющев пожаловались в СК на задержание во время работы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и ведущий Александр Плющев попросили Следственный комитет (СК) проверить законность действий полицейских, задержавших их при освещении одиночных пикетов в центре Москвы.

"Сегодня, 2 июня, журналисты "Эха Москвы" подали жалобу в Следственный комитет о воспрепятствовании журналистской деятельности и ущемлении СМИ, а также просят провести проверку законности действий сотрудников полиции", - сообщил "Интерфаксу" адвокат правозащитного проекта "Апология протеста" Федор Сирош.

Адвокат отметил, что их задержали во время выполнения редакционного задания - освещение одиночных пикетов. "Они соблюдали социальную дистанцию, а также санитарные нормы - были надеты защитные маски и перчатки", - добавил Сирош.

29 мая Фельгенгауэр и Плющев вновь были задержаны у здания МВД на Петровке, 38. До этого они пытались провести одиночные пикеты в поддержку журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, арестованного на 15 суток за одиночный пикет. В отношении Фельгенгауэр и Плющева были составлены протоколы о нарушении порядка проведения пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и и режима самоизоляции (3.18.1 КоАП Москвы).

Азар был задержан 26 мая при проведении одиночного пикета у здания МВД в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд Москвы признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста. Кроме административного протокола по статье 20.2, журналисту был выписан штраф за нарушение требований нормативных правовых актов Москвы о режиме повышенной готовности (ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы).