На Петровке задержали двух фигурантов "дела 27 июля"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - У здания ГУ МВД на Петровке 38 в пятницу снова задерживали участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара. Пока задержаны 11 человек, среди них два фигуранта "дела 27 июля" Влад Барабанов и Самариддин Раджабов.

"Задержаны, в автозаке на данный момент 11 человек, одного человека с пресс-картой отпустили. Везут в ОВД по Пресненскому району", - сообщил Барабанов в своем телеграм-канале.

Среди задержанных оказались журналист Петр Рузавин и муниципальный депутат района проспект Вернадского Елена Филина, пишут в телеграм-каналах.

Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата Азара задержали 26 мая, когда он вышел на Петровку с одиночным пикетом в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд Москвы 28 мая признал Азара виновным в повторном нарушении правил проведения публичных акций и назначил ему 15 суток ареста.

После этого на Петровке ежедневно совершались попытки провести одиночные пикеты в знак солидарности с Азаром. Там задерживали журналистов, муниципальных и городских депутатов, активистов.

Мосгорсуд должен был рассмотреть апелляцию на арест Азара 1 июня, но отложил заседание на 5 июня, чтобы изучить дополнительные доводы адвокатов. В итоге срок ареста был сокращен на пять дней. Азар выйдет из спецприемника 7 июня.

Барабанов и Раджабов проходили по уголовному делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля. В отношении Барбанова в сентябре производство было прекращено, его и еще нескольких арестованных отпустили.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве были арестованы 15 человек. Производство в отношении Миняйло и Барабанова было прекращено, их отпустили из СИЗО. Раджабов в декабре был оштрафован на 100 000 рублей за угрозы применить насилие к росгвардейцам, прокурор требовал для него 3,5 года в колонии.

Приговор Беглецу Мосгорсуд в понедельник оставил без изменения.