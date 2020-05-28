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Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Задержанных в Москве у здания МВД на Петровке журналистов отпустили из отделов полиции, на них составили протоколы за нарушение установленного порядка проведения пикетирования и за нарушение режима самоизоляции.

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"Михаила Фишмана и Илью Васюнина отпустили из ОВД Замоскворечье с протоколами по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения пикетирования)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Алан Гамазов в четверг.

Он отметил, что всем, кроме Васютина, также составили протокол по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности).

"А Васюнину такой протокол составлять не стали, потому что у него был пропуск, и он указал цель поездки "пикет", - отметил адвокат.

Задержанные вышли с пикетами к зданию МВД на Петровке, чтобы поддержать арестованного на 15 суток коллегу - журналиста "Новой газеты" Илью Азара.

Ранее из ОВД Тверской отпустили с протоколами по аналогичным статьям еще пять журналистов: главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова, заместителя главреда "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, ведущего радиостанции Александра Плющева, а также Викторию Ивлеву и Алису Ганиеву.

Главного редактора "Таких дел" Анастасию Лотареву также отпустили из полиции, но с протоколом по "арестной" статье - ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий).

Адвокат правозащитного проекта "Апология протеста" Светлана Байтурина сообщила "Интерфаксу, что на этом задержания на Петровке в четверг не закончились.

"В ОВД Тверской привезли еще пять человек", - сказала Байтурина.

Азар был задержан 26 мая при проведении пикета у здания МВД. Он вышел с одиночным пикетом в поддержку основателя правозащитного проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, которого обвиняют в вымогательстве.

Тверской суд Москвы в четверг признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста. Кроме административного протокола по статье 20.2, журналисту был выписан штраф за нарушение ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности).

Москва Илья Азар Владимир Воронцов Омбудсмен полиции

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