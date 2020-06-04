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Мэр Москвы допустил, что столица при необходимости займет деньги для соцобязательств

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Все социальные выплаты, положенные жителям Москвы, будут выполнены, а в случае нехватки финансирования, столица сможет занять деньги на рынке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ни за что и никогда, мы, в конце концов, если необходимо, займем деньги на рынке, но полностью обеспечим свои обязательства. Сегодня ни на копейку не уменьшается, все, что запланировано и гарантировано москвичам, будет исполнено в полном объеме, все льготы, все выплаты, натуральные льготы, денежные, все будет исполнено", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он также сообщил, что "все обязательства в социальной сфере: заработная плата врачей, учителей, работников культуры, все тоже будет исполнено в полном объеме".

Также мэр Москвы уточнил, что из-за пандемии коронавируса в Москве будут сохранены только основные стройки: "Метро, реновация, магистральные дороги, но ряд объектов, которые пока еще не были законтрактованы, мы отложим на следующий год".

Работы по благоустройству столицы, которые были начаты ранее, также завершат. "Какие-то вещи, например, парк Северного речного вокзала, они будут доделаны, но большинство объектов, тоже не будут реализованы, потому что нам просто на это не хватит ресурсов", - отметил мэр столицы.

Кроме того, Собянин сообщил, что продолжится программа по реконструкции поликлиник. Планируется, что до конца года начнется реконструкция 37 поликлиник.

По словам Собянина, столичный бюджет недополучит налогов на 500 млрд рублей в текущем году и израсходует 250 млрд рублей, ранее не планированных.

"Недополучение налогов в городской бюджет составит около 500 млрд рублей, колоссальная сумма. Если прогнозировать до конца года наши расходы, мы видим, что около 250 млрд рублей - это будут новые расходы, которые мы не предполагали, которые пойдут на поддержку бизнеса, граждан, и на борьбу с ковидом",- сказал Собянин.

По его словам, разница между тем, что планировали и что получится, будет 750 млрд рублей. Как считает Собянин, бюджет потребует более "жесткого исполнения".

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