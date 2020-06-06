Более 100 тыс. человек вылечились в Москве от коронавируса

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели ещё 3073 пациента после коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам.

Всего в столице поправились уже 100 431 пациент.

По данным на 5 июня, в Москве зафиксировано 191 069 заболевших COVID-19, накануне суточный прирост составил 1855 человек.

Скончались за все время от болезни 2806 человек. За последние сутки - 57 человек.