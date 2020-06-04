На открывающемся 6 июня в Москве фестивале "Красная площадь" ждут 18 тыс. гостей

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - За три дня работы книжного фестиваля "Красная площадь" у стен Кремля событие сможет посетить до 18 тысяч человек, сообщил исполнительный директор мероприятия Андрей Гельмиза.

"Мы не можем пригласить на площадь в этом году всех желающих. Всего наше ограничение по количеству людей, которые могут посетить фестиваль в один день - это 6 тысяч человек. Для того, чтобы не создавать излишнее скопление людей на площади и позволить им соблюдать необходимую социальную дистанцию, мы разбили посещение площади на несколько сеансов", - сообщил Гельмиза на онлайн пресс-конференции в четверг.

Он уточнил, что в этом году фестиваль будет работать три дня - с 6 по 8 июня - с 12:00 до 22:00, и это время будет разделено на пять двухчасовых сеансов.

"Мы предлагаем посетителям, зайдя на сайт фестиваля, выбрать удобный для них сеанс, получить на него специальное приглашение и приходить в то время, которое они выбрали", - сказал исполнительный директор мероприятия.

На площади будут приняты все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность и исполнение всех санитарных регламентов. Посетителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров, быть в масках и перчатках. "Надеюсь, что ни перчатки, ни маски не помешают читателям увидеть любимые книги, встретиться с любимыми авторами и получить удовольствие от этого грандиозного события", - сказал Гельмиза.

Площадки фестиваля разместятся от Исторического музея до Васильевского спуска (в этом году не будет площадки в ГУМе). "Везде на всех площадках доступ посетителей, зрителей будет ограничен. Зрительные залы будут оборудованы таким образом, чтобы была возможность поддерживать необходимую социальную дистанцию", - сказал он.

На входе на фестиваль будут установлены тепловизоры для замера температуры посетителей, замер температуры участников и сотрудников будет производиться регулярно.

Все площадки будут регулярно дезинфицироваться, для чего уже на территории фестиваля находятся более 2 тонн санитайзера, уточнил исполнительный директор.

Ранее сообщалось, что на фестиваль не будут допущены дети младше 7 и взрослые старше 65 лет. Также стало известно, что участники фестиваля будут работать в защитных костюмах и масках.

В апреле Роспечать допускала, что фестиваль "Красная площадь" в этом году может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом, однако в конце мая стало известно, что мероприятие все же состоится.