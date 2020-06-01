На книжный фестиваль "Красная площадь" 6-8 июня будут пускать только с онлайн-регистрацией

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Москвичам и гостям столицы для посещения книжного фестиваля "Красная площадь", который пройдет с 6 по 8 июня у стен московского Кремля, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте mos.ru, детей младше 7 и лиц старше 65 лет на фестиваль пускать не будут, сообщили в пресс-службе мероприятия.

"Посещение фестиваля традиционно будет бесплатным. Но в целях обеспечения безопасности гостей и участников проход будет осуществляться по предварительной регистрации на сайте www.mos.ru. Регистрационные QR-коды будут проверяться у рамок безопасности на входе. Планировать день и время посещения фестиваля придется заранее", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Для недопущения распространения коронавируса совместно с Роспотребнадзором разработаны меры безопасности, в том числе установка тепловизоров на входе, дезинфекция площадок, соблюдение социальной дистанции и ограничения по количеству одновременного нахождения людей на Красной площади, отметили в пресс-службе.

Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, попасть на ярмарку можно будет при соблюдении действующих в Москве правил: прийти на фестиваль можно будет пешком, либо нужно будет оформить цифровой пропуск для разовой поездки, на территории фестиваля необходимо находиться в маске и перчатках. Также посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 метра.

В связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль будет менее масштабным, чем в прошлые годы. На Красной площади организуют несколько площадок: "Главная сцена", "Детская сцена", "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Музейная линия", "История отечества". Гости смогут познакомиться с книжными новинками - книги представят более 200 издательств.

В фестивале примут участие писатели и поэты, артисты и музыканты, которые подготовят программы по мотивам литературных произведений, а ведущие музеи страны расскажут о своих издательских программах и о запланированных выставках. Отдельная образовательная и развлекательная программа предусмотрена для детей.

Книжный фестиваль "Красная площадь" организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Российским книжным союзом при поддержке Минкультуры РФ и правительства Москвы.

Все мероприятия будут доступны и для онлайн посещения на ресурсе "Онлайн.Библиогород".