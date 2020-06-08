Волгоградцам разрешат ходить без перчаток из-за жары

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил чиновникам обдумать и до конца дня отменить требование к жителям региона обязательно носить перчатки в общественных местах. Причина отмены - жара, сообщила пресс-служба областной администрации.

В Волгоградской области сейчас днем выше 30 градусов.

Вместо перчаточного режима жителям региона предложат чаще мыть руки и использовать антисептик.

В области режим самоизоляции продлен до 16 июня. Перчатки и маски обязательны с 31 мая в транспорте и в общественных местах.