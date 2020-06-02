Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:09Заразились
на 02.06В России 423 741+8 863В мире 6 266 192+99 246

Участники фестиваля "Красная площадь" будут работать в защитных костюмах и масках

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Организаторы "Красная площадь" предпринимают все меры для обеспечения безопасности как участников, так и зрителей книжного фестиваля, которых в этом году из-за пандемии коронавируса ожидается в разы меньше, чем в прошлые годы, сообщил "Интерфаксу" председатель оргкомитета по проведению книжного фестиваля "Красная площадь", советник президента России Владимир Толстой.

КультураНа книжный фестиваль "Красная площадь" 6-8 июня будут пускать только с онлайн-регистрациейЧитать подробнее

"Все люди, которые будут работать на стендах, будут обеспечены специальной защитной одеждой и прозрачными масками, чтобы, с одной стороны, они не скрывали свои лица, а с другой - защищали от возможных воздействий", - сказал Толстой.

Будет также организовано прохождение зрителей на фестиваль "по определенным часам и определённого количества человек, которые могут располагаться на открытой территории".

Говоря о том, как будет организована безопасность, он подчеркнул, что все меры организации фестиваля согласованы с Роспотребнадзором и соответствующими службами столичной мэрии.

Кроме того, он подчеркнул, что количество издательств, которое примет участие в фестивале в этом году, также будет меньше.

"Мы, конечно, потеряем региональный компонент, потому что просто по понятным причинам технически невозможно из регионов все это привезти и есть просто ограничения, которые не позволят это сделать. А издательства, расположенные в Москве, практически все изъявили желание участвовать", - добавил Толстой.

"Организаторы прекрасно понимают все риски, сопряженные с проведением подобного рода мероприятий, и предусматривают каждую мелочь. Большая очень работа сейчас делается для того, чтобы обеспечить полную безусловную безопасность, как и участников, так и зрителей, которых конечно, будет меньше, чем обычно, в разы. Но, тем не менее, было принято решение не отказываться в пушкинский день в России от ставшего традиционным праздника книги, языка, литературы. Как одна из возможных форм проявления несокрушимости нашего духа, пушкинского", - сказал Толстой.

При этом он отметил, что проведение фестиваля не вызовет рисков распространения коронавируса и является безопасным и для гостей, и для участников.

Ранее в СМИ сообщалось, что, по состоянию на 2 июня, от участия в "Красной площади" отказались уже более 10 независимых издательств, таких как "Лайвбук", "Альпина нон-фикшн", "Новое литературное обозрение", "Синдбад", "Фантом-пресс", Ad Marginem, Individuum, а также детские издательства "Розовый жираф", "Самокат", "Поляндрия", "Белая ворона", "Абрикобукс".

Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет с 6 по 8 июня. Фестиваль организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), Российским книжным союзом при поддержке министерства культуры РФ и правительства Москвы.

Красная площадь

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Собянин заявил, что Москва получит первые партии вакцин от COVID-19 осенью

Собянин заявил, что Москва получит первые партии вакцин от COVID-19 осенью

В Москве опубликованы графики отключения горячей воды

Пандемия коронавируса

Почти 60 непродовольственных магазинов в Москве оштрафовано в первый день работы

Почти 60 непродовольственных магазинов в Москве оштрафовано в первый день работы

Гидрометцентр призвал москвичей "день простоять и ночь продержаться"

Гидрометцентр призвал москвичей "день простоять и ночь продержаться"

Главе МВД сообщили об одинаковых жетонах у полицейских с Петровки 38

Главе МВД сообщили об одинаковых жетонах у полицейских с Петровки 38

Назначен новый начальник московской полиции

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

Магазинам в Москве рекомендовали дезинфицировать одежду и кабинки после каждой примерки

Магазинам в Москве рекомендовали дезинфицировать одежду и кабинки после каждой примерки

В Москву вернулись докарантинные "пробки"

Московские храмы откроются для прихожан 6 июня

Московские храмы откроются для прихожан 6 июня
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');