Участники фестиваля "Красная площадь" будут работать в защитных костюмах и масках

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Организаторы "Красная площадь" предпринимают все меры для обеспечения безопасности как участников, так и зрителей книжного фестиваля, которых в этом году из-за пандемии коронавируса ожидается в разы меньше, чем в прошлые годы, сообщил "Интерфаксу" председатель оргкомитета по проведению книжного фестиваля "Красная площадь", советник президента России Владимир Толстой.

"Все люди, которые будут работать на стендах, будут обеспечены специальной защитной одеждой и прозрачными масками, чтобы, с одной стороны, они не скрывали свои лица, а с другой - защищали от возможных воздействий", - сказал Толстой.

Будет также организовано прохождение зрителей на фестиваль "по определенным часам и определённого количества человек, которые могут располагаться на открытой территории".

Говоря о том, как будет организована безопасность, он подчеркнул, что все меры организации фестиваля согласованы с Роспотребнадзором и соответствующими службами столичной мэрии.

Кроме того, он подчеркнул, что количество издательств, которое примет участие в фестивале в этом году, также будет меньше.

"Мы, конечно, потеряем региональный компонент, потому что просто по понятным причинам технически невозможно из регионов все это привезти и есть просто ограничения, которые не позволят это сделать. А издательства, расположенные в Москве, практически все изъявили желание участвовать", - добавил Толстой.

"Организаторы прекрасно понимают все риски, сопряженные с проведением подобного рода мероприятий, и предусматривают каждую мелочь. Большая очень работа сейчас делается для того, чтобы обеспечить полную безусловную безопасность, как и участников, так и зрителей, которых конечно, будет меньше, чем обычно, в разы. Но, тем не менее, было принято решение не отказываться в пушкинский день в России от ставшего традиционным праздника книги, языка, литературы. Как одна из возможных форм проявления несокрушимости нашего духа, пушкинского", - сказал Толстой.

При этом он отметил, что проведение фестиваля не вызовет рисков распространения коронавируса и является безопасным и для гостей, и для участников.

Ранее в СМИ сообщалось, что, по состоянию на 2 июня, от участия в "Красной площади" отказались уже более 10 независимых издательств, таких как "Лайвбук", "Альпина нон-фикшн", "Новое литературное обозрение", "Синдбад", "Фантом-пресс", Ad Marginem, Individuum, а также детские издательства "Розовый жираф", "Самокат", "Поляндрия", "Белая ворона", "Абрикобукс".

Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет с 6 по 8 июня. Фестиваль организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), Российским книжным союзом при поддержке министерства культуры РФ и правительства Москвы.