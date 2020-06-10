"Яндекс.Драйв" и Youdrive восстановили работу в Москве в полном объеме

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Сервисы каршеринга Youdrive и "Яндекс.Драйв" вернули возможность поминутной аренды автомобилей, следует из данных приложений сервисов. Для пользователей BelkaCar пока сохраняется только возможность арендовать машину на срок от пяти дней.

Представители "Яндекс.Драйва" и YouDrive подтвердили "Интерфаксу", что компании получили необходимую информацию от властей по условиям работы каршеринга, что позволяет восстановить работу в полном объеме.

"Все автомобили будут приходить не просто мойку, а тщательную дезинфекцию, как и раньше. Также мы будем стараться поддерживать в машинах запас масок, перчаток и антисептиков", - сообщил представитель Youdrive.

По словам представителя "Яндекс.Драйва", все используемые средства дезинфекции рекомендованы Роспотребнадзором.

9 июня BelkaCar и "Яндекс.Драйв" выпустили совместное заявление о том, что не могут начать работу в полном объеме и запустить краткосрочную аренду автомобилей из-за отсутствия регламента от Роспотребнадзора.

Ограничения на работу каршеринга в Москве были отменены с 9 июня. С 22 апреля по 25 мая каршеринг в регионе был запрещен. С 25 мая мэрия разрешила арендовать такаие машины на срок от пяти дней и только при наличии цифрового пропуска на поездки.