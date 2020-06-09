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"Яндекс.Драйв" и Youdrive продолжили работать в Москве по схеме аренды от пяти дней

Формально сервисы каршеринга могут вернуться к обычному режиму работы уже сегодня

"Яндекс.Драйв" и Youdrive продолжили работать в Москве по схеме аренды от пяти дней
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс.Драйв", несмотря на снятие ограничений на работу каршеринга в Москве, не обновил линейку тарифов для пользователей, оставив возможность аренды автомобиля от пяти дней, следует из данных приложения сервиса.

С такой же ситуацией столкнулись и пользователи Youdrive. В службе поддержки сервиса подтвердили "Интерфаксу", что аренда на пять дней и более сохраняется, однако у пользователей отпала необходимость вводить цифровой пропуск в связи с их отменой с 9 июня.

Представитель Youdrive не стал комментировать "Интерфаксу" данную информацию.

Ограничения на работу каршеринга в Москве сняты с 9 июня. Работа операторов каршеринга в столице была приостановлена с 22 апреля, однако с 25 мая московская мэрия разрешила возобновить работу в ограниченном режиме: арендовать автомобили пользователи могли при наличии цифрового пропуска от пяти дней.

"Мы технически готовы возобновить работу в Москве", - сообщила пресс-служба "Яндекс.Драйва", не уточнив деталей.

В свою очередь "Делимобиль" уже обновил тарифы в приложениях.

Яндекс.Драйв

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